1 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
18:10 | 01 марта
Одним из пользователей Yappy стал Рамзан Кадыров
17:00 | 01 марта
С 1 марта в библиотеках города стартует проект «БиблиоПродленка для вашего ребенка»
16:10 | 01 марта
В Саратовской области прошел «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту в музыке
15:14 | 01 марта
В 2022 году жители еще четырех районов Саратовской области смогут оценить новые возможности библиотечного обслуживания
14:25 | 01 марта
Эксперт: Оппозиционеры сами призывали Запад ввести санкции
13:30 | 01 марта
Дом научных работников в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения
12:28 | 01 марта
Синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя
12:23 | 01 марта
Эксперты обсудили тему информационного сопровождения деятельности ОДКБ
11:45 | 01 марта
Начался VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 2022 года
10:46 | 01 марта
Внесены изменения в региональное законодательство, касающиеся мер поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Эксперт: Оппозиционеры сами призывали Запад ввести санкции

Новости


Доктор политических наук, профессор Саратовского государственного университета Александр Казаков осудил стремление представителей оппозиции избежать западных санкций.

«Призыв отдельных российских либералов не распространять западные санкции на тех, кто находится в оппозиции к действующей в нашей стране власти (первым с этой идеей выступил Андрей Мовчан, потом его поддержала Ксения Собчак), выглядит несколько странным. Во-первых, не понятно, как это может выглядеть технически. Скажем, запретили европейские страны нашим авиакомпаниям летать над их территорией – для оппозиционеров будут формироваться специальные рейсы, которым разрешат лететь, например, в Лондон или Варшаву? Если да, то на чем? Ведь западные авиакомпании в Россию за ними не прилетят. Да и «Аэрофлот» вряд ли согласится вывозить оппозиционеров (хотя, кто знает – возможно, такой вариант в дальнейшем будет рассмотрен)» рассуждает политолог.

Саратовский профессор также отметил нелогичность и непоследовательность заявлений оппозиции. «Сами же оппозиционеры (по крайней мере, многие из них) активно призывали Запад эти санкции вводить, а теперь, когда санкции ввели и продолжают вводить, просят вывести себя из-под них? Или, может, они рассчитывали, что изначально под них не попадут?», отметил Александр Казаков.

Главное, по мнению эксперта, «деление общества на тех, кто мыслит «неправильно» (и потому на них должны распространяться санкции) и тех, кто в оппозиции, по сути, не имеет ничего общего с идеей равноправия – одной из ключевых в либеральной идеологии, между прочим. Да и кто должен определять эту «правильность»? Запад? Если так, то, наверное, логичнее просто жить там, где власть кажется тебе более «правильной». А делить людей на сорта в зависимости от их политических убеждений – как-то не совсем по-либеральному».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код