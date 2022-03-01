Эксперт: Оппозиционеры сами призывали Запад ввести санкции

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«Призыв отдельных российских либералов не распространять западные санкции на тех, кто находится в оппозиции к действующей в нашей стране власти (первым с этой идеей выступил Андрей Мовчан, потом его поддержала Ксения Собчак), выглядит несколько странным. Во-первых, не понятно, как это может выглядеть технически. Скажем, запретили европейские страны нашим авиакомпаниям летать над их территорией – для оппозиционеров будут формироваться специальные рейсы, которым разрешат лететь, например, в Лондон или Варшаву? Если да, то на чем? Ведь западные авиакомпании в Россию за ними не прилетят. Да и «Аэрофлот» вряд ли согласится вывозить оппозиционеров (хотя, кто знает – возможно, такой вариант в дальнейшем будет рассмотрен)» рассуждает политолог.Саратовский профессор также отметил нелогичность и непоследовательность заявлений оппозиции. «Сами же оппозиционеры (по крайней мере, многие из них) активно призывали Запад эти санкции вводить, а теперь, когда санкции ввели и продолжают вводить, просят вывести себя из-под них? Или, может, они рассчитывали, что изначально под них не попадут?», отметил Александр Казаков.Главное, по мнению эксперта, «деление общества на тех, кто мыслит «неправильно» (и потому на них должны распространяться санкции) и тех, кто в оппозиции, по сути, не имеет ничего общего с идеей равноправия – одной из ключевых в либеральной идеологии, между прочим. Да и кто должен определять эту «правильность»? Запад? Если так, то, наверное, логичнее просто жить там, где власть кажется тебе более «правильной». А делить людей на сорта в зависимости от их политических убеждений – как-то не совсем по-либеральному».