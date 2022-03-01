Настя Негода объявлена «Лучшей телеведущей музыкального телеканала»

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Премия была организована в результате пандемии 2019 года, когда представители общественности, политические деятели и бизнесмены пришли на помощь врачам. Теперь каждый год творческие и успешные личности из разных сфер деятельности собираются в одном месте.В этом году номинацию «Лучшая телеведущая музыкального телеканала» на премии «Великие люди России» выиграла Настя Негода – телеведущая, певица и автор песен. Карьеру в шоу-бизнесе девушка начала развивать в 2021 году, ей сразу же удалось попасть на федеральные радиостанции. До этого много лет Настя Негода работала журналистом и телеведущей. Она имеет прекрасное музыкальное образование, владеет несколькими музыкальными инструментами, что дает девушке возможность писать песни и развиваться как певице. В свои песни Настя вкладывает сердце и душу, поэтому слушатели историю песен проживают вместе с ней. Треки других авторов также есть в репертуаре певицы.Настя отмечена и другими премиями: номинацию «Медиа-старт года» по версии журнала Megapolis Time Негода получила в конце 2021 года, как и звание «Самая стильная ведущая 2021 года» по версии World Fashion Magazine Awards.