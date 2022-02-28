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Роман Грибов: Спорт должен быть вне политики!

Новости


Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Роман Грибов прокомментировал отказ польских футболистов проводить матчи со сборной России. Об этом он написал в социальных сетях.

«Очень хорошо помню Чемпионат Европы по футболу в 2012 году, который проводила Польша. Сам работал на том турнире и был неприятно удивлён слабой организацией, в том числе в обеспечении безопасности и правопорядка.

Тогда радикально настроенные польские, язык не поворачивается назвать их болельщиками, отморозки устроили бойню перед стадионом в Варшаве. Нападали и избивали российских болельщиков. Со своей съемочной группой, с коллегами тогда тоже попали в это пекло. Это был худший Евро за всю историю.
Но никто из футболистов сборной Польши (ни Левандовский, ни Щенсный) не высказал свою позицию, не призвал к ответу этих ублюдков. А где же вы были, когда бомбили Белград, Сирию, где вы были все эти 8 лет, когда издевались над жителями Донецка и Луганска?! Почему тогда не заявляли свою позицию, или в знак протеста не покинули клубы, страны которых творили все эти бесчинства.

Зато сегодня они все наперебой чего-то там комментируют, то они не хотят ехать и играть стыковой матч со сборной России, то они не удовлетворены решением ФИФА.
Россия всегда на высоком уровне проводила любое мероприятие. И максимум делала для безопасности гостей. В отличии от Польши.
Глобальная идея спорта сегодня должна быть в сплачивании людей, стран, континентов, а не в рабском услуживании.
Спорт должен быть вне политики! Играйте лучше в футбол".
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