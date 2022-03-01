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Дом научных работников в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения

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Комитетом культурного наследия области в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включен «Жилой дом №4 Облисполкома». Он находится по адресу: Саратов, улица Советская, 29 (литера В).

Статус выявленного объекта здание имеет с 2001 года, а в минувшем году проведена историко-культурная экспертиза, которая доказала ценность строения. Изучая памятник, эксперты отметили, что строительство началось в 1936 году, в 1940 году удалось его завершить. В средствах массовой информации отмечалось: «Прекрасные квартиры в этом доме получат научные работники г. Саратова».

В разные годы в доме проживали известные люди города. В память о них на фасаде здания установлены памятные мемориальные доски. В доме жили доктор медицинских наук, профессор Николаев Николай Алексеевич, Заслуженный деятель науки РФ, хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, участница ВОВ Куницына Татьяна Александровна, Почётный гражданин Саратова, Герой Социалистического Труда, основатель мелиорации Саратовской области Кузнецов Иван Петрович, председатель исполнительного комитета Саратовского городского Совета народных депутатов, кавалер трёх орденов Красного Знамени Мысников Юрий Алексеевич, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Фурс Павел Михайлович.

Комитет культурного наследия определил предмет охраны здания – уникальные элементы, которые должны быть сохранены. Кроме того, утверждены границы территории объекта культурного наследия.