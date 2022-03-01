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В 2022 году жители еще четырех районов Саратовской области смогут оценить новые возможности библиотечного обслуживания

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Саратовская область удерживает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге по модернизации муниципальных библиотек.

На сегодняшний день в области 15 модельных библиотек, 12 из которых модернизированы в рамках национального проекта «Культура». По оценке экспертов библиотечного сообщества создание современного пространства значительно расширило возможности модельных библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в культурные центры своих территорий.

Посещаемость и книговыдача этих библиотек увеличились практически в два раза (в доковидный период), возросло число обращений к электронным ресурсам.

В 2022 году жители еще 4 районов области смогут оценить новые возможности библиотечного обслуживания. Модельные библиотеки откроются в Александрово-Гайском, Петровском, Пугачевском и Татищевском районах.

- Обновленные библиотеки – это интеллектуальные центры, оснащенные современным оборудованием и скоростным Интернетом, доступом к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, - отметила и.о.министра культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Здесь открыты зоны коворкинга и интерактивного досуга, студии детского творчества и многое другое.

В модернизированном пространстве новой модельной библиотеки гармонично объединены традиции классической библиотеки и цифровые технологии. Новые модельные библиотеки, которые открываются в рамках нацпроекта «Культура», призваны стать центрами притяжения жителей и площадками для реализации их творческих инициатив.