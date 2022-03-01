Начался VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 2022 года

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Организаторами конкурса выступают комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт российской истории РАН, Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Институт развития местных сообществ.Конкурс пройдет в два этапа:∙ 1 – этап региональный (заочный), проходит с 15 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года∙ 2 – этап федеральный (очный), пройдет с 21 по 22 июля 2022 года в городе Москве.Участники конкурса затрагивают важные этапы развития своего региона и рассказывают об истории и культуре местного самоуправления своего края с учетом национальных и исторических особенностей развития. Участники конкурса обращаются к истокам развития своих городов и сел, заглядывают в прошлое социального, экономического и политического устройства своей малой родины.Конкурс проводится в рамках нескольких возрастных групп и номинаций: видеоролики «Один день из жизни местного самоуправления»; «Организация добрососедских отношений»; «История местного самоуправления моего края»; исследования «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления; «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моего края». Номинация «Презентация «Как я провел «Урок местного самоуправления» в моем классе 21 апреля 2021 года» приурочена к 10-летнему юбилею принятия Указа Президента РФ «О Дне местного самоуправления».Победители конкурса будут награждены путевками в федеральный образовательный центр МДЦ «Артек». Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации.Участники конкурса регистрируются и направляют работы по ссылке: https://forms.gle/QqpHo1RcJuFS4TR77.