Центры «Мои Документы» региона возобновляют работу в режиме живой очереди

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До указанной даты режим обслуживания по предварительной записи будет сохранен. Оформить ее можно как при помощи электронных сервисов на официальном сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», так и через многоканальную горячую линию по вопросам предварительной записи по номеру тел.: (8452) 73-80-11.«В целях снижения риска длительного ожидания в очереди и необходимостью соблюдения социального дистанцирования, рекомендуем обращаться в центры только при наличии острой необходимости безотлагательного получения услуги. Вы всегда можете узнать о загруженности центров в режиме реального времени - данная информация доступна во вкладке «Центры и офисы» на нашем сайте mfc64.ru», - отметил директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов.Необходимо отметить, что меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), будут сохранены во всех центрах. В помещениях центров установлен масочный режим и требуется соблюдение социального дистанцирования в 1,5 метра.Получить более подробную информацию и узнать о порядке работы сети центров «Мои Документы» можно по телефону: 8 (8452) 65-39-69.