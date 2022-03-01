Внесены изменения в региональное законодательство, касающиеся мер поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

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Подобная работа проводится во всех субъектах страны и способствует установлению единообразного подхода реализации установленных льгот, определению целевого характера субвенций от федерального центра, распространению на льготные категории граждан, получающих соцподдержку из средств федерального бюджета.В законопроектах устанавливается соответствие с нормами статьи 31 Жилищного кодекса РФ по определению состава семьи льготополучателя (при условии учета совместно проживающих).Из перечня приносимых гражданами справок исключаются заключения и иные документы от организаций здравоохранения. Теперь эти документы будут запрашиваться в порядке межведомственного взаимодействия.Изменениями также предусмотрены правки технического характера – отменено предоставление справок об обучении детей после каждого семестра старше 18 лет из многодетных семей, документы о собственности разделены на два вида – предоставляемые лично гражданином и по межведомственному запросу, исключается неоднозначное толкование при применении норм жилой площади и пр.