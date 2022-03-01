1 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
18:10 | 01 марта
Одним из пользователей Yappy стал Рамзан Кадыров
17:00 | 01 марта
С 1 марта в библиотеках города стартует проект «БиблиоПродленка для вашего ребенка»
16:10 | 01 марта
В Саратовской области прошел «Урок цифры», посвященный искусственному интеллекту в музыке
15:14 | 01 марта
В 2022 году жители еще четырех районов Саратовской области смогут оценить новые возможности библиотечного обслуживания
14:25 | 01 марта
Эксперт: Оппозиционеры сами призывали Запад ввести санкции
13:30 | 01 марта
Дом научных работников в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения
12:28 | 01 марта
Синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя
12:23 | 01 марта
Эксперты обсудили тему информационного сопровождения деятельности ОДКБ
11:45 | 01 марта
Начался VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 2022 года
10:46 | 01 марта
Внесены изменения в региональное законодательство, касающиеся мер поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцев приглашают посетить онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая

Новости
Саратовцев приглашают посетить онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая

Фондом им. Миклухо-Маклая создан первый в России онлайн-музей Николая Николаевича Миклухо-Маклая – выдающегося отечественного ученого и путешественника XIX века, который оставил идеологическое наследие о равенстве рас и народов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, навязывания чужих стереотипов, осуществления принудительной культурной интеграции и колониальной политики.

Образовательно-просветительский ресурс в онлайн-формате на безвозмездной основе представляет разделы для ознакомления с уникальными экспонатами о. Новая Гвинея, макет Берега Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, историю путешествий ученого, копии рисунков, книги и фильмы о Н.Н. Миклухо-Маклае, а также статьи, подготовленные профильными специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук.

Комплексный подход и материалы проекта, представленные на страницах онлайн-музея в удобной и современной форме, позволят ознакомиться с достижениями россиян в исследовании мира в XIX веке и последователей, прошедших по следам Н.Н. Миклухо-Маклая в наши дни.

Материал онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая может быть использован в курсах истории, географии и обществознания, в том числе в рамках дополнительного образования для учащихся средних и высших учебных заведений.

Все желающие могут посетить онлайн-музей, перейдя по ссылке: http://mikluho-maclay.online/