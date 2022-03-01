Саратовцев приглашают посетить онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая

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Образовательно-просветительский ресурс в онлайн-формате на безвозмездной основе представляет разделы для ознакомления с уникальными экспонатами о. Новая Гвинея, макет Берега Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, историю путешествий ученого, копии рисунков, книги и фильмы о Н.Н. Миклухо-Маклае, а также статьи, подготовленные профильными специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук.Комплексный подход и материалы проекта, представленные на страницах онлайн-музея в удобной и современной форме, позволят ознакомиться с достижениями россиян в исследовании мира в XIX веке и последователей, прошедших по следам Н.Н. Миклухо-Маклая в наши дни.Материал онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая может быть использован в курсах истории, географии и обществознания, в том числе в рамках дополнительного образования для учащихся средних и высших учебных заведений.Все желающие могут посетить онлайн-музей, перейдя по ссылке: http://mikluho-maclay.online/