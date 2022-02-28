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16:16 | 28 февраля
Елена Запорожская, директор Самойловской средней школы №1, депутат Городского Совета Самойловского МО: «Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан»
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Елена Запорожская, директор Самойловской средней школы №1, депутат Городского Совета Самойловского МО: «Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан»

Новости


Елена Запорожская, директор Самойловской средней школы №1, депутат Городского Совета Самойловского МО:

- В эти тревожные дни внимание всех граждан приковано к событиям на Украине. Националистические банды не прекращают обстрел мирных городов, люди вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах, бежать из своих домов. И Россия стремится сейчас сделать все возможное для обеспечения безопасности населения Украины.

Спикер Госдумы В.В. Володин абсолютно верно провозгласил: «Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан». В результате объявленной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Москва хочет добиться мира, предотвратить масштабную войну и обеспечить безопасность нашей страны на перспективу. И все мы, россияне, должны поддержать руководство страны в этом благом деле.
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