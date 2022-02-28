Студенческий театр «Штурм» СГТУ имени Гагарина Ю.А. со спектаклем «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова представляет Саратовскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

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Видеоверсия постановки доступна к просмотру для всех жителей страны. Коллектив СГТУ единогласно был выбран членами регионального жюри по итогам конкурсного регионального просмотра видеоверсий спектаклей молодёжных театров и теперь претендует на грантовую поддержку фестиваля «Театральное Приволжье».Роли в спектакле «Три сестры» исполняют талантливые студенты технического университета. Их наставник и руководитель – молодой креативный режиссер Алексей Олегович Усов, постановки которого отличаются новизной, оригинальностью сценических решений, неповторимостью замысла, динамичностью и чувственностью. Он умело интерпретирует классические произведения, чем неизменно вызывает всеобщее восхищение и восторг. Так, зрелищность спектакль «Три сестры» отличается тем, что превращает зрителей в соучастников представления – все действо разворачивается в троллейбусе.«Идея спектакля «Три сестры» заключается в том, чтобы сделать такую сложную хрестоматийную пьесу Антона Павловича Чехова близкой и понятной. Саратовские зрители, среди которых и молодое поколение, должны прочувствовать великую драматургию чеховских персонажей. Причем мы осознанно ушли от классической постановки пьесы, когда артисты в пышных накрахмаленных платьях произносят сложные для современного зрителя слова. Поэтому придумалось такое интересное театральное действие, своего рода перформанс. Герои находятся близко друг к другу, едут в троллейбусе по улочкам нашего города и разыгрывают необычную чеховскую историю. Помните, в пьесе «Три сестры» персонажи говорят про большую широкую реку, телеграф, вокзал, так и наш троллейбус проезжает мимо Волги, главпочтамта, железнодорожного вокзала. На мой взгляд, спектакль получился очень светлый, эмоциональный и живой. Такие маленькие моменты органично «легли» на наш город. Мы сыграли этот спектакль более 10 раз, и каждый раз он вызывал только положительные эмоции. Конечно, мы надеемся на победу в фестивале «Театральное Приволжье», но это не первостепенное. Главное, это любовь и признание зрителей. Огромное счастье, которое мы получаем от творческого процесса, гораздо важнее любых наград и побед», – говорит Алексей Усов.