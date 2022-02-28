Студенческий театр «Штурм» СГТУ имени Гагарина Ю.А. со спектаклем «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова представляет Саратовскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»
Студенческий театр «Штурм» СГТУ имени Гагарина Ю.А. со спектаклем «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова представляет Саратовскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».
Видеоверсия постановки доступна к просмотру для всех жителей страны. Коллектив СГТУ единогласно был выбран членами регионального жюри по итогам конкурсного регионального просмотра видеоверсий спектаклей молодёжных театров и теперь претендует на грантовую поддержку фестиваля «Театральное Приволжье».
Роли в спектакле «Три сестры» исполняют талантливые студенты технического университета. Их наставник и руководитель – молодой креативный режиссер Алексей Олегович Усов, постановки которого отличаются новизной, оригинальностью сценических решений, неповторимостью замысла, динамичностью и чувственностью. Он умело интерпретирует классические произведения, чем неизменно вызывает всеобщее восхищение и восторг. Так, зрелищность спектакль «Три сестры» отличается тем, что превращает зрителей в соучастников представления – все действо разворачивается в троллейбусе.
«Идея спектакля «Три сестры» заключается в том, чтобы сделать такую сложную хрестоматийную пьесу Антона Павловича Чехова близкой и понятной. Саратовские зрители, среди которых и молодое поколение, должны прочувствовать великую драматургию чеховских персонажей. Причем мы осознанно ушли от классической постановки пьесы, когда артисты в пышных накрахмаленных платьях произносят сложные для современного зрителя слова. Поэтому придумалось такое интересное театральное действие, своего рода перформанс. Герои находятся близко друг к другу, едут в троллейбусе по улочкам нашего города и разыгрывают необычную чеховскую историю. Помните, в пьесе «Три сестры» персонажи говорят про большую широкую реку, телеграф, вокзал, так и наш троллейбус проезжает мимо Волги, главпочтамта, железнодорожного вокзала. На мой взгляд, спектакль получился очень светлый, эмоциональный и живой. Такие маленькие моменты органично «легли» на наш город. Мы сыграли этот спектакль более 10 раз, и каждый раз он вызывал только положительные эмоции. Конечно, мы надеемся на победу в фестивале «Театральное Приволжье», но это не первостепенное. Главное, это любовь и признание зрителей. Огромное счастье, которое мы получаем от творческого процесса, гораздо важнее любых наград и побед», – говорит Алексей Усов.