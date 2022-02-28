В областной Думе утвердили изменения в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

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Так, в соответствии с изменениями, внесенными с 1 февраля в федеральные нормативные правовые акты, в действующем законе области конкретизировано, что осовременивание размера выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума на детей в регионе, производится всем получателям с 1 января каждого года в беззаявительном порядке.Напомним, что размер выплаты с 1 января этого года уже был осовременен всем получателям, исходя из величины прожиточного минимума на детей на 2022 год, в размере 11067 руб. без истребования заявлений.Кроме того, согласно принятым поправкам для определения права на выплату с начала года увеличен предельный норматив площади зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», находящихся в собственности семей, с 24 до 40 кв.м. в расчете на одного человека.При этом важно, что федеральным законодательством установлены случаи, когда те или иные дома, здания, помещения не учитываются при суммировании площади. В частности, это те, которые были получены многодетными семьями в рамках государственной поддержки, а также здания и помещения, стоимость которых полностью оплачена за счет денежных средств целевой государственной поддержки на приобретение недвижимого имущества.Кроме того, согласно внесенным в закон области изменениям теперь при подсчете дохода семей для определения права на выплату не будут учитываться целевые выплаты на приобретение жилья, которые производятся многодетным и молодым семьям, а также сиротам, достигшим 23 лет, и денежные выплаты многодетным семьям на приобретение жилья взамен обеспечения бесплатными земельными участками.