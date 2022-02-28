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В Саратове состоялось родительское собрание «Определились с выбором? Что делать дальше» в рамках интенсива «PRO100 ЕГЭ»

Новости
В Саратове состоялось родительское собрание «Определились с выбором? Что делать дальше» в рамках интенсива «PRO100 ЕГЭ»

25 февраля 2022 года в рамках реализации регионального интенсива «PRO100 ЕГЭ» в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Саратовского областного института развития образования в режиме онлайн состоялось родительское собрание «Определились с выбором? Что делать дальше». Спикером собрания стала семейный психолог, тьютор Центра Ольга Кирсанова.

Основной целью встречи стало снижение тревожности и переживаний родителей по поводу сдачи их ребенком будущих экзаменов.

Ольга Викторовна отметила, что важно учитывать физиологические, биологические и психологические потребности ребенка для лучшей организации подготовки к государственной итоговой аттестации. На собрании родители будущих выпускников смогли узнать, как правильно составить режим дня для своего ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, получили рекомендации по снижению тревожности у детей в период подготовки и проведения итоговой аттестации.

Спикер анонсировала проведение родительских собраний на регулярной основе. На данный момент запланированы встречи по темам «Помоги / не мешай готовиться к экзамену: какую модель выбрать?» и «Выход на финишную прямую: как не сбиться с пути?» в марте и апреле текущего года. В рамках данных встреч Ольга Кирсанова расскажет, как выстроить гармоничные отношения между родителями и детьми в период подготовки к экзаменам, а также ответит на интересующие родительскую общественность вопросы.

Запись первого родительского собрания доступна по ссылке: https://youtu.be/-GEUp7PmrUc