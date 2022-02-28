Общественники посетили беженцев из ЛДНР в СОЦ «Ударник»

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Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук и члены Общественной палаты Вячеслав Максюта, Олег Зеленов, Антон Синицын, Владимир Ташпеков вручили вынужденным переселенцам необходимые для них вещи: коляски, игрушки, канцтовары, детские мыло и салфетки, подгузники и др.24 февраля члены оперативного штаба посетили «Ударник» и пообщались с представителями беженцев и администрацией учреждения, ознакомились с социально-бытовыми условиями. Члены штаба узнали, что конкретно нужно людям для комфортного проживания и как они могут адресно помочь.Замечаний к условиям проживания у беженцев нет. С большой благодарностью они говорят о том, как их встретили и разместили, с каким вниманием относятся к их нуждам. Со слезами на глазах они говорили о происходящем на их родине, о том страхе, который вынудил их покинуть свои дома. Люди надеются, что скоро конфликт закончится и они смогут вернуться домой. Общественная палата области продолжит взаимодействие с представителями беженцев для решения насущных вопросов и оказанием необходимой помощи.