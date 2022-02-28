Эксперт: Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества
Артём Богданов, доцент СГУ, член регионального отделения Российского общества политологов прокомментировал заявления представителей российской оппозиции по поводу санкций.
"Такие заявления так называемой «российской оппозиции», часть из которой проживает за рубежом, в настоящий момент не уместны и направлены на дестабилизацию без того напряжённой социально-политической ситуации в мире. Подобные высказывания направлены на стимулирование внутрисоциальных межличностных конфликтов на основе примитивного разделения по шкале «свой-чужой» с использованием провокационных средств и методов. Особенно странной данная позиция выглядит на фоне того, что данные «деятели» до этого призывали к введению жестких и даже подчас жестоких мер по отношению к российскому миру. Однако, как только дело коснулось непосредственно их личного положения, то зазвучали призывы избирательного подхода к введению соответствующих санкционных мер. В сложившихся условиях, когда цена вопроса борьба с новыми проявлениями нацисткой идеологии - это неприемлемо. Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества, его единение и солидаризация с действиями Президента России," подчеркнул саратовский политолог.
"Такие заявления так называемой «российской оппозиции», часть из которой проживает за рубежом, в настоящий момент не уместны и направлены на дестабилизацию без того напряжённой социально-политической ситуации в мире. Подобные высказывания направлены на стимулирование внутрисоциальных межличностных конфликтов на основе примитивного разделения по шкале «свой-чужой» с использованием провокационных средств и методов. Особенно странной данная позиция выглядит на фоне того, что данные «деятели» до этого призывали к введению жестких и даже подчас жестоких мер по отношению к российскому миру. Однако, как только дело коснулось непосредственно их личного положения, то зазвучали призывы избирательного подхода к введению соответствующих санкционных мер. В сложившихся условиях, когда цена вопроса борьба с новыми проявлениями нацисткой идеологии - это неприемлемо. Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества, его единение и солидаризация с действиями Президента России," подчеркнул саратовский политолог.