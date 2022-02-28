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Эксперт: Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества

Новости
Артём Богданов, доцент СГУ, член регионального отделения Российского общества политологов прокомментировал заявления представителей российской оппозиции по поводу санкций.
Эксперт: Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества

"Такие заявления так называемой «российской оппозиции», часть из которой проживает за рубежом, в настоящий момент не уместны и направлены на дестабилизацию без того напряжённой социально-политической ситуации в мире. Подобные высказывания направлены на стимулирование внутрисоциальных межличностных конфликтов на основе примитивного разделения по шкале «свой-чужой» с использованием провокационных средств и методов. Особенно странной данная позиция выглядит на фоне того, что данные «деятели» до этого призывали к введению жестких и даже подчас жестоких мер по отношению к российскому миру. Однако, как только дело коснулось непосредственно их личного положения, то зазвучали призывы избирательного подхода к введению соответствующих санкционных мер. В сложившихся условиях, когда цена вопроса борьба с новыми проявлениями нацисткой идеологии - это неприемлемо. Сегодня нам необходима поддержка всего российского общества, его единение и солидаризация с действиями Президента России," подчеркнул саратовский политолог.
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