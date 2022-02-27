Создан сайт «Война с фейками», где размещено уже более 60 разборов недостоверной информации
Ресурс создан для оперативного разоблачения недостоверной информации о действиях сил ЛДНР.
Редакции нескольких российских неполитических телеграмм-каналов объединились и создали с войнасфеками.рф . Ресурс призван оперативно изучать поступающую из разных источников информацию о спецоперации, разоблачая попытки дезинформировать аудиторию и ввести в заблуждение российскую общественность.
То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.
На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.
Редакции нескольких российских неполитических телеграмм-каналов объединились и создали с войнасфеками.рф . Ресурс призван оперативно изучать поступающую из разных источников информацию о спецоперации, разоблачая попытки дезинформировать аудиторию и ввести в заблуждение российскую общественность.
То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.
На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.