27 Февраля 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:25 | 26 февраля
Создан сайт «Война с фейками», где размещено уже более 60 разборов недостоверной информации
18:18 | 26 февраля
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23:11 | 25 февраля
В Москве в 2021 году зафиксирован высокий рост цен на элитную недвижимость
19:29 | 25 февраля
Дети Донбасса начнут учиться в Саратовской области на следующей неделе
18:35 | 25 февраля
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов
17:00 | 25 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
16:24 | 25 февраля
Родители и педагоги обсудили проблемы кибербезопасности детей
16:17 | 25 февраля
Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных
15:18 | 25 февраля
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14:27 | 25 февраля
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Создан сайт «Война с фейками», где размещено уже более 60 разборов недостоверной информации

Новости
Ресурс создан для оперативного разоблачения недостоверной информации о действиях сил ЛДНР.

Редакции нескольких российских неполитических телеграмм-каналов объединились и создали с войнасфеками.рф . Ресурс призван оперативно изучать поступающую из разных источников информацию о спецоперации, разоблачая попытки дезинформировать аудиторию и ввести в заблуждение российскую общественность.


То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.


На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.
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