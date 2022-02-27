Награду на партнерском форуме HPE Зима 2022 получил DataFort (ГК «ВымпелКом»)
Российский облачный провайдер DataFort (ГК «ВымпелКом») стал обладателем награды компании Hewlett Packard Enterprise (HPE).
Торжественная церемония награждения прошла на ежегодном Партнерском форуме HPE Зима 2022. DataFort получила награду по итогам 2021 года за самый большой объем продаж собственной облачной ИТ-инфраструктуры на платформе с использованием оборудования HPE.
В настоящее время значительный объем облачной платформы DataFort построен на основе решений вендора Hewlett Packard Enterprise. Заказчики DataFort высоко ценят отличное качество продуктов и технологическое лидерство HPE. Решения вендора отличаются производительностью, надежностью и доступной стоимостью. Поэтому DataFort предоставляет своим клиентам облачные сервисы по доступным для бизнеса ценам и помогает коммерческому сектору закрыть потребности в цифровой трансформации. Компания надеется на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise, подчеркнула генеральный директор DataFort Алина Куракина.
Андрей Селихов, менеджер по работе с сервис-провайдерами Hewlett Packard Enterprise в России, отметил, что компания с удовольствием поощряет партнеров, занявших благодаря расширению собственной облачной платформы на базе оборудования HPE лидирующие позиции на российском рынке.