Награду на партнерском форуме HPE Зима 2022 получил DataFort (ГК «ВымпелКом»)

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Торжественная церемония награждения прошла на ежегодном Партнерском форуме HPE Зима 2022. DataFort получила награду по итогам 2021 года за самый большой объем продаж собственной облачной ИТ-инфраструктуры на платформе с использованием оборудования HPE.В настоящее время значительный объем облачной платформы DataFort построен на основе решений вендора Hewlett Packard Enterprise. Заказчики DataFort высоко ценят отличное качество продуктов и технологическое лидерство HPE. Решения вендора отличаются производительностью, надежностью и доступной стоимостью. Поэтому DataFort предоставляет своим клиентам облачные сервисы по доступным для бизнеса ценам и помогает коммерческому сектору закрыть потребности в цифровой трансформации. Компания надеется на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise, подчеркнула генеральный директор DataFort Алина Куракина.Андрей Селихов, менеджер по работе с сервис-провайдерами Hewlett Packard Enterprise в России, отметил, что компания с удовольствием поощряет партнеров, занявших благодаря расширению собственной облачной платформы на базе оборудования HPE лидирующие позиции на российском рынке.