26 Февраля 2022 СУББОТА
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Дети Донбасса начнут учиться в Саратовской области на следующей неделе
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17:00 | 25 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
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16:17 | 25 февраля
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Новости


Министр образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал об организации образовательного процесса для детей, прибывших из республик ДНР и ЛНР:

«Прибывшие в Саратовскую область дети из Луганской и Донецкой народных республик – от нескольких месяцев до возраста студентов колледжей. Всех мы знаем пофамильно. Дети располагаются в пунктах временного пребывания. Условия комфортные. Живут они по семейному принципу. С родителями мы уже проговорили, провели анкетирование.

Образовательный процесс детей будет обеспечен. В Марксе и в Энгельсе в пунктах временного размещения есть возможности для организации обучения детей. В Вольске ближайшая школа располагается в шаговой доступности. В Ленинском районе Саратова образовательное учреждение также расположено рядом с пунктом временного размещения. Места в детских садах будут также предоставлены. С 28 февраля начнется образовательный процесс в штатном режиме. В настоящий момент с детьми и родителями работают медики, так как были выявлены случаи коронавируса».

Министерство образования области
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