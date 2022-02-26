26 Февраля 2022 СУББОТА
Новости
23:11 | 25 февраля
В Москве в 2021 году зафиксирован высокий рост цен на элитную недвижимость
19:29 | 25 февраля
Дети Донбасса начнут учиться в Саратовской области на следующей неделе
18:35 | 25 февраля
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов
17:00 | 25 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
16:24 | 25 февраля
Родители и педагоги обсудили проблемы кибербезопасности детей
16:17 | 25 февраля
Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных
15:18 | 25 февраля
Стартовал прием заявок на конкурс «100 лучших товаров России»
14:27 | 25 февраля
В честь юбилея Боголюбовского училища открывается выставка «Дело Боголююбова живет. Училищу 125 лет»
13:35 | 25 февраля
Экономия топливно-энергетических ресурсов на ПривЖД составила 230 миллионов рублей в 2021 году
12:39 | 25 февраля
2 марта в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов

Новости


Уважаемые клиенты!

Конкуренция — залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надёжные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы — сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом.

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях.

Ответы на вопросы клиентов от Сбербанка:
https://www.sberbank.ru/ru/person/help/faq2502

Ответы на вопросы клиентов от ВТБ:
https://www.vtb.ru/product/otvety/aktualnye-voprosy/

Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка:
https://alfabank.ru/help/faq/all

Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие»:
https://www.open.ru/qa

Оперативная информация от Центрального банка Российской Федерации:
https://www.cbr.ru/