Родители и педагоги обсудили проблемы кибербезопасности детей

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Проректор по научно-методической деятельности «СОИРО» Елена Овчинникова рассказала о проходящей с 8 февраля по 8 марта 2022 в России акции #МояХартия в поддержку Хартии «Цифровая этика детства».Спикерами собрания стали заведующий центром цифровой трансформации образования «СОИРО» Галина Сумина, врио начальника отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Саратовской области Сидней Гаджимурадов, председатель комитета по безопасности Большого Экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области, педагог-психолог центра консультативной помощи семьям с детьми «Родительская лига», руководитель школы безопасности Евгений Щеглов, и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления – филиала РАНХиГСАнна Мендель, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления – филиала РАНХиГСАлексей Мантуров.Онлайн-встреча была посвящена вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в том числе и в виртуальном пространстве. Собравшиеся обсудили повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов; формирование и продвижение позитивного образовательного контента; разработка новых подходов для защиты детей в интернете, создание необходимых информационно-технологических решений для защиты личных данных, выявление и удаление контента, который может причинить вред здоровью и развитию детей.Был озвучен широкий спектр мнений и рекомендаций, главное, чтобы дети использовали цифровое пространство с пользой. Также, всеми спикерами было отмечено, что рано или поздно дети сталкиваются в интернете с нежелательной информацией. Задача родителей – помочь, поддержать, всегда быть рядом с ребёнком в цифровом пространстве. Это и есть пример разумного использования интернета.