Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных
26 и 27 февраля театр-студия «Театралика» покажет спектакль, который представляет наш регион в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» в этом году.
Показы «Черной курицы» состоятся 26 февраля на малой сцене ТЮЗа и 27 февраля в Саратовской государственной юридической академии.
В числе зрителей – одаренные обучающиеся детских школ искусств области и воспитанники школ-интернатов Саратова.
Спектакль «Чёрная курица», поставленный детской актёрской труппой, познакомит ребят с волшебной историей, воссозданной по мотивам повести Антония Погорельского и адаптированной под театральную сцену.
В стенах СГЮА планируется выставка работ участников конкурса афиш «Театрального Приволжья», талантливые юные художники также станут зрителями спектакля.