25 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
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16:17 | 25 февраля
Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных
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Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных

Новости


26 и 27 февраля театр-студия «Театралика» покажет спектакль, который представляет наш регион в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» в этом году.

Показы «Черной курицы» состоятся 26 февраля на малой сцене ТЮЗа и 27 февраля в Саратовской государственной юридической академии.

В числе зрителей – одаренные обучающиеся детских школ искусств области и воспитанники школ-интернатов Саратова.

Спектакль «Чёрная курица», поставленный детской актёрской труппой, познакомит ребят с волшебной историей, воссозданной по мотивам повести Антония Погорельского и адаптированной под театральную сцену.

В стенах СГЮА планируется выставка работ участников конкурса афиш «Театрального Приволжья», талантливые юные художники также станут зрителями спектакля.