Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных

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Показы «Черной курицы» состоятся 26 февраля на малой сцене ТЮЗа и 27 февраля в Саратовской государственной юридической академии.В числе зрителей – одаренные обучающиеся детских школ искусств области и воспитанники школ-интернатов Саратова.Спектакль «Чёрная курица», поставленный детской актёрской труппой, познакомит ребят с волшебной историей, воссозданной по мотивам повести Антония Погорельского и адаптированной под театральную сцену.В стенах СГЮА планируется выставка работ участников конкурса афиш «Театрального Приволжья», талантливые юные художники также станут зрителями спектакля.