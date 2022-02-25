Стартовал прием заявок на конкурс «100 лучших товаров России»

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Участие повышает имидж и деловую репутацию компании, дает преимущество в поиске новых партнеров, способствует росту продаж, дает возможность выходить со своей продукцией за пределы Саратовской области.Принять участие могут предприятия Саратовской области независимо от организационно-правовой формы и объемов производства. Допускаются все виды товаров, за исключением лекарственных форм и средств, табачных изделий, а также генетически модифицированных продовольственных товаров.Конкурс проходит в два этапа: региональный (с 8 февраля по 4 июня 2022 г.) и федеральный (с 5 июня по 25 декабря 2022 г.) по номинациям:- продовольственные товары;- промышленные товары для населения;- продукция производственно-технического назначения;- изделия народных и художественных промыслов;- услуги для населения;- услуги производственно-технического назначения.Предприятия – победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе. Для товаров с наивысшим общим конкурсным баллом учреждено звание «Золотая сотня». Также среди лауреатов будут определены обладатели высших наград: «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация-2022», «Народный промысел».Лауреаты и дипломанты федерального этапа конкурса имеют право использовать логотип программы с указанием года участия в течение двух лет.Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2022 года по электронной почте: scsm@gosmera.ru; standart@gosmera.ru; inform@gosmera.ru с пометкой «100 лучших товаров». Телефон для справок: (8452) 63-35-65.Подробная информация на сайте http://100best.ru/.