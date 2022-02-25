25 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
Новости
19:29 | 25 февраля
Дети Донбасса начнут учиться в Саратовской области на следующей неделе
18:35 | 25 февраля
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов
17:00 | 25 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
16:24 | 25 февраля
Родители и педагоги обсудили проблемы кибербезопасности детей
16:17 | 25 февраля
Финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» готовят два показа спектакля на выходных
15:18 | 25 февраля
Стартовал прием заявок на конкурс «100 лучших товаров России»
14:27 | 25 февраля
В честь юбилея Боголюбовского училища открывается выставка «Дело Боголююбова живет. Училищу 125 лет»
13:35 | 25 февраля
Экономия топливно-энергетических ресурсов на ПривЖД составила 230 миллионов рублей в 2021 году
12:39 | 25 февраля
2 марта в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
11:45 | 25 февраля
Саратовских школьников поблагодарили за любовь к уникальным объектам культурного наследия региона
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Стартовал прием заявок на конкурс «100 лучших товаров России»

Новости


Стартовал 25-й этап Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России». Это один из главных конкурсов в области качества, повышающий имидж и деловую репутацию отечественных брендов.

Участие повышает имидж и деловую репутацию компании, дает преимущество в поиске новых партнеров, способствует росту продаж, дает возможность выходить со своей продукцией за пределы Саратовской области.

Принять участие могут предприятия Саратовской области независимо от организационно-правовой формы и объемов производства. Допускаются все виды товаров, за исключением лекарственных форм и средств, табачных изделий, а также генетически модифицированных продовольственных товаров.

Конкурс проходит в два этапа: региональный (с 8 февраля по 4 июня 2022 г.) и федеральный (с 5 июня по 25 декабря 2022 г.) по номинациям:

- продовольственные товары;

- промышленные товары для населения;

- продукция производственно-технического назначения;

- изделия народных и художественных промыслов;

- услуги для населения;

- услуги производственно-технического назначения.

Предприятия – победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе. Для товаров с наивысшим общим конкурсным баллом учреждено звание «Золотая сотня». Также среди лауреатов будут определены обладатели высших наград: «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация-2022», «Народный промысел».

Лауреаты и дипломанты федерального этапа конкурса имеют право использовать логотип программы с указанием года участия в течение двух лет.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2022 года по электронной почте: scsm@gosmera.ru; standart@gosmera.ru; inform@gosmera.ru с пометкой «100 лучших товаров». Телефон для справок: (8452) 63-35-65.

Подробная информация на сайте http://100best.ru/.