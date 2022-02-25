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В честь юбилея Боголюбовского училища открывается выставка «Дело Боголююбова живет. Училищу 125 лет»

Новости


Сегодня в 16.00 в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова состоится открытие выставки «Дело Боголююбова живет. Училищу 125 лет». На ней будут представлены работы преподавателей и выпускников училища разных лет.

Училище было основано 23 февраля 1897 года как Боголюбовское рисовальное училище. Из его стен вышли известные художники П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, Н.Н. Жуков, А.П. Кибальников, Б.М. Неменский, И.В. Севастьянов, А.В. Учаев, Л.Н. Головницкий, А.И. Бородин, С.Г. Сахаров, В.О. Фомичев и многие другие. Среди педагогов в разные годы было немало значительных мастеров отечественного искусства: В.В. Коновалов, А.О. Никулин, П.С. Уткин, А.И. Савинов, Б.В. Миловидов.

В настоящее время училище осуществляет обучение по специальностям «Живопись», «Скульптура», «Дизайн». Выпускники училища составляют основу Саратовской областной организации «Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», работают в разных регионах нашей страны и за рубежом. Их произведения хранятся во многих музеях, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею, а также в картинных галереях и частных коллекциях.

Выставка будет экспонироваться с 25 февраля по 25 марта 2022 года.