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2 марта в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения

Новости


2 марта 2022 года с 10.00 до 11.00 в Саратовской области будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения региона.

С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». Поле выключения электросирен по средствам радиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовкой области.