Саратовских школьников поблагодарили за любовь к уникальным объектам культурного наследия региона

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В рамках проекта для всех желающих были проведены онлайн лекции об истории родного края, его архитектуре. В том числе прошли лекции о 12 объектах культурного наследия области. На Ютуб-канале комитета культурного наследия, а также видео в социальных сетях получили 4162 просмотра.Кроме того, видео-лекции стали источником вдохновения для юных художников. Для участия в проекте они прислали 57 работ с изображением памятников Саратовской области.24 февраля состоялось награждение победителей. Подарки, а также сертификаты для своих подопечных получили их художественные руководители.В беседе с преподавателями заместитель председателя комитета культурного наследия Вера Афанасьева отметила, что привлечение внимания ребят к исторической архитектуре – это одно из направлений, над которым комитет работает постоянно.- Пробудить интерес школьников - это одна из важных наших задач. Мало только сохранить объекты культурного наследия, нужно чтобы молодежь понимала их уникальность, а в дальнейшем стала бережливым собственником этого достояния, - отметила Вера Павловна.В мероприятии приняла участие руководитель Средневолжского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» Оксана Морозова, которая рассказала участникам проекта об его уникальности.- Мы предложили не только рассмотреть архитектуру объектов культурного наследия, но и, надеюсь, помогли узнать много нового и интересного о них: строительстве, архитекторах, собственниках. Думаю, наши молодые участники смогли с легкостью вообразить, что побывали в прошлом и увидели все собственными глазами. Теперь же они станут чаще обращать внимание на памятники и даже изучать их историю, - сказала Оксана Васильевна.- Все работы ребят были выполнены с любовью к изображенным на них объектам культурного наследия. На них прорисованы детали и уникальные особенности памятников. Мы не остались равнодушными ни к одному рисунку, потому решили отметить за участие всех ребят, - подчеркнул заместитель председателя совета регионального отделения «ВООПИиК» Александр Иванкин.