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Всероссийская акция «Знаем. Любим. Поддерживаем» проходит в поддержку Российских олимпийцев и паралимпийцев

Новости


Министерство спорта Российской Федерации при участии министерства просвещения Российской Федерации проводит Всероссийскую акцию «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд России на XXIV Олимпийских зимних играх и на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине.

В мероприятии принимают участие школьники, а также дети, которые посещают дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования.

Завершился первый этап акции, в котором дети выполняли рисунки на тему спорта с добрыми пожеланиями и напутственными словами нашей олимпийской сборной, отдельным сборным по видам спорта, конкретным спортсменам. Свои рисунки прислали ребята со всех регионов России.

Теперь пришла очередь поддержать российских паралимпийцев. Приглашаем дошкольников и школьников принять участие в акции!

На рисунках следует указать имя и фамилию ребёнка, возраст и место жительства (город/село). Рисунки могут быть выполнены в любых жанрах изобразительного искусства с использованием любых техник: карандаш, фломастеры, мелки, краски и др., в том числе включать компьютерную графику, элементы графического дизайна.

Сохранить рисунки детей в электронном виде необходимо на Google Диске в папке региона с указанием названия организации.

Разместить рисунки в поддержку паралимпийской сборной России на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях необходимо до 13 марта.

Посты должны содержать хештеги #КомандаГероев, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #ЗнаемЛюбимПоддерживаем.

Информацию о членах олимпийской и паралимпийской сборных команд России можно найти на сайте спортинфо.рф.

Лучшие рисунки будут переданы спортсменам – участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в электронном виде, размещены на сайте Минспорта России, а также будут использованы при проведении мероприятий в поддержку сборных команд России.