Всероссийская акция «Знаем. Любим. Поддерживаем» проходит в поддержку Российских олимпийцев и паралимпийцев
Министерство спорта Российской Федерации при участии министерства просвещения Российской Федерации проводит Всероссийскую акцию «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд России на XXIV Олимпийских зимних играх и на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине.
В мероприятии принимают участие школьники, а также дети, которые посещают дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования.
Завершился первый этап акции, в котором дети выполняли рисунки на тему спорта с добрыми пожеланиями и напутственными словами нашей олимпийской сборной, отдельным сборным по видам спорта, конкретным спортсменам. Свои рисунки прислали ребята со всех регионов России.
Теперь пришла очередь поддержать российских паралимпийцев. Приглашаем дошкольников и школьников принять участие в акции!
На рисунках следует указать имя и фамилию ребёнка, возраст и место жительства (город/село). Рисунки могут быть выполнены в любых жанрах изобразительного искусства с использованием любых техник: карандаш, фломастеры, мелки, краски и др., в том числе включать компьютерную графику, элементы графического дизайна.
Сохранить рисунки детей в электронном виде необходимо на Google Диске в папке региона с указанием названия организации.
Разместить рисунки в поддержку паралимпийской сборной России на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях необходимо до 13 марта.
Посты должны содержать хештеги #КомандаГероев, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #ЗнаемЛюбимПоддерживаем.
Информацию о членах олимпийской и паралимпийской сборных команд России можно найти на сайте спортинфо.рф.
Лучшие рисунки будут переданы спортсменам – участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в электронном виде, размещены на сайте Минспорта России, а также будут использованы при проведении мероприятий в поддержку сборных команд России.