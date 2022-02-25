В Саратове для многодетных зарезервировали 924 земельных участка

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Информацию ЦУР направил в администрацию Саратова. Чиновники сообщили, что за 10 лет отдали в пользование более 1,8 тыс. участков.«На территории муниципального образования «Город Саратов» за период с 2012 года по 14 января 2022 года образовано — 2767 земельных участков, предоставлено за весь период — 1843. Муниципальное образование «Город Саратов» для предоставления многодетным гражданам располагает 924 земельными участками (ул. Князевская — 22, ул. Мостовая - 2, пос. Александровка – 900), - проинформировали в мэрии.