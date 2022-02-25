25 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
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Дети Донбасса начнут учиться в Саратовской области на следующей неделе
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Саратовцев приглашают на ярмарки «выходного дня»
16:24 | 25 февраля
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В Саратове для многодетных зарезервировали 924 земельных участка

Новости


Вопросы о предоставлении многодетным семьям земельных участков зафиксировали в соцсетях специалисты саратовского ЦУР. В частности, горожане интересовались, ведется ли эта работа и формируются ли наделы для этой категории населения, положенные по закону.

Информацию ЦУР направил в администрацию Саратова. Чиновники сообщили, что за 10 лет отдали в пользование более 1,8 тыс. участков.

«На территории муниципального образования «Город Саратов» за период с 2012 года по 14 января 2022 года образовано — 2767 земельных участков, предоставлено за весь период — 1843. Муниципальное образование «Город Саратов» для предоставления многодетным гражданам располагает 924 земельными участками (ул. Князевская — 22, ул. Мостовая - 2, пос. Александровка – 900), - проинформировали в мэрии.