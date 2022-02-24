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KAMA TYRES анонсировал старт традиционной сезонной акции для автовладельцев

Новости
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES анонсировал старт традиционной сезонной акции для автовладельцев, в рамках которой участникам специального предложения предоставляется шиномонтаж бесплатно.

KAMA TYRES анонсировал старт традиционной сезонной акции для автовладельцев

В этом году акция распространяется на модели и типоразмеры летних и зимних шин бренда Viatti, кроме шин с посадочным диаметром 13 дюймов, а также на все типоразмеры линейки летних легкогрузовых шин KAMA TRACE, премьера которой запланирована на II квартал 2022 года.

«Шины производства KAMA TYRES – это не только надежная и качественная продукция, широкая номенклатура для разных дорожных и погодных условий, но и дополнительные преимущества для их владельцев. Акция «Шиномонтаж от KAMA TYRES» – одно из них. Шиномонтажные работы осуществляют специализированные мастерские, наши партнеры, в профессионализме и качестве работ которых мы уверены», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Порядок участия в акции*:
1. Купите 4 (четыре) и более шин одного типоразмера и модели в одном из шинных центров, участвующих в акции. Специальное предложение распространяется на продукцию бренда Viatti с посадочным диаметром 14-19 дюймов, а также на все типоразмеры линейки KAMA TRACE.
2. Выберите шиномонтажную мастерскую (список партнеров доступен на странице акции на сайте www.viatti.ru) и запишитесь на шиномонтаж.
3. Возьмите с собой на шиномонтаж документы, подтверждающие покупку, и покажите их специалисту шинного центра.
4. После окончания монтажа шин – получите документ, подтверждающий факт оказания услуги.

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Сроки проведения Акции:
- для летнего ассортимента Товара устанавливаются на период с 01.02.2022 по 31.07.2022;
- для зимнего ассортимента Товара устанавливаются на период с 01.08.2022 по 31.12.2022.

Полные правила акции, а также список шинных центров, участвующих в акции, доступны по ссылке. Количество товара по специальному предложению ограничено. Подробности и детали услуг, входящих в акцию, уточняйте в выбранном шинном центре – участнике акции. Акция может быть завершена в любое время без дополнительного уведомления со стороны Организатора.

Организатор акции: ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (ООО «Торговый дом «Кама», 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, корпус аик-24, кабинет 402, ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807).

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 22% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/








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