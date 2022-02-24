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Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 26 февраля

Новости
Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 26 февраля

В субботу, 26 февраля, в пригородном поезде №6005 Саратов-1 – Тарханы состоится обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда». В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова, городских достопримечательностях и знаменитостях.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо купить билет на пригородный поезд №6005 Саратов-1 – Тарханы и сесть во второй вагон состава. Стоимость участия в экскурсионной программе оплачивается в пути следования. Она составляет 100 рублей.

Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 13:47 и прибудет в аэропорт «Гагарин» в 14:25, где предусмотрена часовая прогулка по парковой территории международного аэропорта «Гагарин». Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники экскурсии смогут доехать на пригородном поезде №6006 Тарханы – Саратов-1. Он отправится со ст. Аэропорт Гагарин в 15:32 и прибудет на ст. Саратов-1 в 16:10.