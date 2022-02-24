В Саратовской области выберут лучших предпринимателей

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Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Лучших предпринимателей определят в следующих номинациях:«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»;«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере связи и информационных технологий»;«Женщина – предприниматель»;«За меценатство и благотворительность»;«Самое динамично развивающееся предприятие»;«Саратовская марка качества»;«Инноватор года»;«Молодой предприниматель Саратовской губернии»;«Социальный предприниматель»;«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»;«Самый успешный старт»;«Лучший налогоплательщик года».Участниками конкурса могут стать учредители и руководители малых и средних предприятий, а также индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность на территории Саратовской области.Прием заявок проводится с 9 марта по 7 апреля 2022 года согласно установленным формам (http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по телефону (8452) 23-84-11.По вопросам участия обращаться в оргкомитет конкурса по телефонам: (8452) 23-84-11, 26-25-40.Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии и награждены дипломами и ценными призами.