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В Саратовской области выберут лучших предпринимателей

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Объявляется прием заявок для участия в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лучших предпринимателей определят в следующих номинациях:

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»;

«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере связи и информационных технологий»;

«Женщина – предприниматель»;

«За меценатство и благотворительность»;

«Самое динамично развивающееся предприятие»;

«Саратовская марка качества»;

«Инноватор года»;

«Молодой предприниматель Саратовской губернии»;

«Социальный предприниматель»;

«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»;

«Самый успешный старт»;

«Лучший налогоплательщик года».

Участниками конкурса могут стать учредители и руководители малых и средних предприятий, а также индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность на территории Саратовской области.

Прием заявок проводится с 9 марта по 7 апреля 2022 года согласно установленным формам (http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по телефону (8452) 23-84-11.

По вопросам участия обращаться в оргкомитет конкурса по телефонам: (8452) 23-84-11, 26-25-40.

Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии и награждены дипломами и ценными призами.