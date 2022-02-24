В Саратовской области выберут лучших предпринимателей
Объявляется прием заявок для участия в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».
Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Лучших предпринимателей определят в следующих номинациях:
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»;
«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере связи и информационных технологий»;
«Женщина – предприниматель»;
«За меценатство и благотворительность»;
«Самое динамично развивающееся предприятие»;
«Саратовская марка качества»;
«Инноватор года»;
«Молодой предприниматель Саратовской губернии»;
«Социальный предприниматель»;
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»;
«Самый успешный старт»;
«Лучший налогоплательщик года».
Участниками конкурса могут стать учредители и руководители малых и средних предприятий, а также индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность на территории Саратовской области.
Прием заявок проводится с 9 марта по 7 апреля 2022 года согласно установленным формам (http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по телефону (8452) 23-84-11.
По вопросам участия обращаться в оргкомитет конкурса по телефонам: (8452) 23-84-11, 26-25-40.
Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии и награждены дипломами и ценными призами.