Наталия Щелканова: «Предстоящий ремонт областной научной библиотеки не станет препятствием для обслуживания читателей»

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В 2019 году была подготовлена проектно-сметная документация ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш». Обновление одной из старейших библиотек России состоится благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина и Правительства Саратовской области. Министерство культуры области предоставило предложения по размещению отделов и фондов ОУНБ.В настоящее время в библиотеке идет активная подготовка к переезду, включающая в себя перемещение фондов на новое место с дальнейшей возможностью полноценного обслуживания читателей. Организована работа коллектива ОУНБ, привлечены «Волонтеры культуры», составлен график работ. Осуществляется постоянный контроль и учет сохранности фонда ОУНБ, который составляет свыше 3 млн. документов. Закуплены упаковочные материалы и необходимый хозяйственный инвентарь.Все структурные подразделения библиотеки работают в обычном режиме. Отделы обслуживания выполняют запросы пользователей, проводят большое количество мероприятий, выдают книги на дом.Комментарий и.о.министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой:- Предстоящий ремонт не станет препятствием для обслуживания читателей. ОУНБ продолжит работу в полном объеме, но по другим адресам. Коллектив библиотеки готов пройти этот непростой период вместе со своими читателями, партнерами и друзьями. Мы уверены, что в обновленном библиотечном пространстве саратовцев ждут инновационные проекты, современные интерьеры и интересные перспективы!