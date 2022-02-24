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Наталия Щелканова: «Предстоящий ремонт областной научной библиотеки не станет препятствием для обслуживания читателей»

Новости


В 2022 году в рамках Государственной программы РФ «Развитие культуры» подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия» в двух зданиях Областной универсальной научной библиотеки (ул. им. Горького А.М., зд.40; ул. Челюскинцев, д.99) пройдут ремонтно-реставрационные работы.

В 2019 году была подготовлена проектно-сметная документация ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш». Обновление одной из старейших библиотек России состоится благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина и Правительства Саратовской области. Министерство культуры области предоставило предложения по размещению отделов и фондов ОУНБ.

В настоящее время в библиотеке идет активная подготовка к переезду, включающая в себя перемещение фондов на новое место с дальнейшей возможностью полноценного обслуживания читателей. Организована работа коллектива ОУНБ, привлечены «Волонтеры культуры», составлен график работ. Осуществляется постоянный контроль и учет сохранности фонда ОУНБ, который составляет свыше 3 млн. документов. Закуплены упаковочные материалы и необходимый хозяйственный инвентарь.

Все структурные подразделения библиотеки работают в обычном режиме. Отделы обслуживания выполняют запросы пользователей, проводят большое количество мероприятий, выдают книги на дом.

Комментарий и.о.министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой:

- Предстоящий ремонт не станет препятствием для обслуживания читателей. ОУНБ продолжит работу в полном объеме, но по другим адресам. Коллектив библиотеки готов пройти этот непростой период вместе со своими читателями, партнерами и друзьями. Мы уверены, что в обновленном библиотечном пространстве саратовцев ждут инновационные проекты, современные интерьеры и интересные перспективы!