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Саратовский университет поднялся в рейтинге медийной активности Минобрнауки России

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Саратовский университет поднялся в рейтинге медийной активности Минобрнауки России

На днях Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило обновлённый рейтинг медийной активности высших учебных заведений за январь 2022 года. СГУ занял 36-е место в общей таблице.

Рейтинг учитывает медийную активность 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Список саратовских вузов, представленных в рейтинге, возглавил СГУ.

Итоговый рейтинг складывается из трёх показателей: эффективность работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. При этом каждый из этих трёх показателей имеет свой удельный вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно. Стоит отметить, что совсем недавно эту формулу усовершенствовали, что позволяет более качественно оценивать медийную активность вузов. В разработке рейтинга приняли участие представители более 30 университетов, общественных организаций и СМИ, а также эксперты в области медиалогии и социологии.

Рейтинг ведётся с июля 2021 года. С тех пор СГУ поднялся со 133-го места на 36-е. Сайт sgu.ru улучшил свою работу, перейдя со 108-го места на 24-е. Соцсетевые представительства СГУ перешли со 199-го места на 29-е. Этой работой в нашем университете занимаются сотрудники Управления медиакоммуникаций, офиса приоритетных проектов и программ, студенты университета.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Елены Дружининой, итоговый рейтинг отражает совокупный результат работы университетов по популяризации российской науки и образования. Рейтинг нужен в первую очередь для того, чтобы вузы видели, насколько успешно они работают со своей аудиторией. Рейтинг медийной активности вузов и далее будет обновляться на сайте Минобрнауки ежемесячно. Поэтому так важно каждому студенту и сотруднику университета включаться в эту важную работу.