24 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
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Саратовская компания принимает участие в международной выставке моды

Новости


Саратовская компания ООО «Премиум Текстиль» представляет свои изделия на ведущей в Восточной Европе и Центральной Азии международной выставке моды «CPM - Collection Première Moscow», которая проходит в Москве.

Участие организовано при содействии регионального Центра поддержки экспорта и министерства экономического развития Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участники презентуют новые коллекции сезона осень-зима 2022/23. Более 18 лет активный деловой сезон российской индустрии моды стартует с четырех дней работы выставки CPM с экспозицией локальных и международных брендов одежды, бельевой моды и аксессуаров для тысяч российских байеров.

В новой сессии заказов доступны более 660 торговых марок из 20 стран мира, включая титульное участие модных производителей из России, Германии, Италии, Франции, Дании и Турции.