Прибывшие в Саратовскую область жители ЛНР и ДНР находятся под постоянным медицинским наблюдением

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«Со вчерашнего дня, сразу после того, как граждане были доставлены в пункты временного размещения, медицинские службы взяли их под свою опеку. Проведена диагностика на коронавирус, опросили на наличие хронических заболеваний и в связи с этим – уточнена необходимость в лекарственном обеспечении; предложили им пройти полный курс медицинского обследования, диспансеризацию.Несколько человек были взяты под динамическое наблюдение врачей, так как в связи с волнением и долгим переездом у них обострились хронические заболевания. Все находятся под постоянным меднаблюдением, нуждающимся оказывается адекватная медицинская помощь.В рамках работы регионального штаба по поручению губернатора области за каждым пунктом размещения закреплена поликлиника и конкретные медработники, способные при необходимости оказать медицинскую помощь и взрослым, и детям. Сейчас идут завершающие мероприятия по устройству медпунктов непосредственно там, где проживают приезжие, чтобы была возможность оказывать помощь на месте, не перегружая поликлиническую сеть. Сейчас это особенно важно, чтобы в случае заражения коронавирусом и его протекания в легкой форме, оказание амбулаторной медпомощи было максимально локализовано.Также стоит задача, чтобы дети пошли в школу, для этого их нужно обследовать, сделать необходимые прививки», - отметил Олег Костин.