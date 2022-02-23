Сегодня мы все проходим тест на человеколюбие
Согласно данным опроса ВЦИОМ, около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы.
«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в ходе соцопроса абсолютное большинство россиян поддержали решение властей о приеме беженцев из Донбасса.
«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – сказал член Совета Федерации Константин Долгов.
Сенатор напомнил итоги свежего опроса ВЦИОМ, согласно которым около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. «К тому же поддержка оказывается и в федеральном масштабе – уже более 40 регионов выразили готовность принять жителей Донбасса. В их числе – и представляемая мною в верхней палате парламента Мурманская область», – отметил он.
Собеседник также обратил внимание на бездействие международных гуманитарных организаций. «Кстати, а где же правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США? Почему они молчат, когда дело касается жителей Донбасса? Почему такая избирательность? Сейчас маски сброшены, и видно, кто есть кто», – сказал Долгов.
По словам сенатора, волонтеры и активисты молодежного крыла «Единой России» очень оперативно прибыли в пункты временно размещения – «не по приказу, а по велению сердца». «Все наше общество солидаризуется с властями в помощи жителям Донбасса, которые близки нам – как этнически, так и ментально и духовно, и даже юридически», – подчеркнул парламентарий.
«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в ходе соцопроса абсолютное большинство россиян поддержали решение властей о приеме беженцев из Донбасса.
«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – сказал член Совета Федерации Константин Долгов.
Сенатор напомнил итоги свежего опроса ВЦИОМ, согласно которым около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. «К тому же поддержка оказывается и в федеральном масштабе – уже более 40 регионов выразили готовность принять жителей Донбасса. В их числе – и представляемая мною в верхней палате парламента Мурманская область», – отметил он.
Собеседник также обратил внимание на бездействие международных гуманитарных организаций. «Кстати, а где же правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США? Почему они молчат, когда дело касается жителей Донбасса? Почему такая избирательность? Сейчас маски сброшены, и видно, кто есть кто», – сказал Долгов.
По словам сенатора, волонтеры и активисты молодежного крыла «Единой России» очень оперативно прибыли в пункты временно размещения – «не по приказу, а по велению сердца». «Все наше общество солидаризуется с властями в помощи жителям Донбасса, которые близки нам – как этнически, так и ментально и духовно, и даже юридически», – подчеркнул парламентарий.