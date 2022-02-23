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В Саратове стартовал кубок России по прыжкам в воду

Новости / Спорт
В состязаниях примут участие 200 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны.
В Саратове стартовал кубок России по прыжкам в воду

В состязаниях примут участие 200 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны. С национальной сборной по прыжкам в воду встретился заместитель Председателя Правительства Саратовской области Роман Грибов. Он приехал в пансионат, где живут спортсмены, проверил, как разместили гостей, а за чашкой чая в неформальной обстановке дал ответом напутствие для победного настроя. Эти соревнования пройдут на очень высоком уровне, уверен Роман Грибов.

«Мы за вас болеем, за всех болеем. И вы это увидите по реакции саратовских болельщиков, потому что мы позволим болельщикам, соответственно сохраняя все ограничительные мероприятия, посещать соревнования. Я думаю по реакции, увидите сами, как вас будут встречать и как за вас будут болеть и переживать. Для нас это, действительно, очень ожидаемое событие. Во-первых, конечно, благодаря помощи нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина новый дворец водных видов спорта появился, был достроен, потому что строился он очень-очень долго».

Сборная России приступила к тренировкам неделю назад. Дворец водных видов спорта, построенный при поддержке председателя ГосДумы Вячеслава Володина, позволил региону получить право проведения Кубка России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе призеры Олимпийских игр в Лондоне и Токио, чемпионы Европы.

«Подготовка проходит в плановом режиме. Бассейн порадовал, действительно очень хорошие снаряды, очень хорошее освещение», - отметил Евгений Кузнецов, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2021 г., заслуженный мастер спорта РФ.
«Пока все очень хорошо. Нам нравится. Я в Саратове первый раз, бассейн новый тоже понравился, условия проживания хорошие, так что пока что все радует», - поделилась впечатлениями Юлия Тимошина, четырехкратный чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира.

«Это очень важно для развития нашего регионального спорта. Это очень важно для развития прыжков в воду в целом в России. У нас приехали наши именитые спортсмены. Для наших молодых ребят будет, конечно, огромным толчком и шагом заниматься спортом, приходит в прыжки в воду», – сказал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Илья Захаров.
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