В Энгельсском районе прошли соревнования по управлению дронами

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В соревнованиях приняли участие пять команд Центров «Точка роста» Энгельсского муниципального района из школ с. Безымянное, с. Красный Яр, с. Узморье, п. Пробуждение, с. Шумейка. Состязания проходили в два этапа: участникам предстояло выполнить программирование и перемещение в вертикальной плоскости и осуществить управление квадрокоптером по заданной трассе на скорость. Судейство на соревнованиях осуществляли педагоги-наставники мобильного технопарка «Кванториум», а также военнослужащие Энгельсской авиационной базы.«Очень приятно видеть знакомые лица коллег и детей. Конечно, переживаем за тех ребят, которых мы уже когда-то наблюдали на своих мероприятиях и соревнованиях, но однозначно видим их профессиональный рост и прогресс», - отметил руководитель мобильного технопарка «Кванториум» Алексей Морев.В результате победителями соревнований стали команда «Droncraft» (СОШ с. Узморье им. Ю. А. Гагарина) и команда «Воздушный десант» (ООШ с. Безымянное). Призы получили «Takeoff» (СОШ п. Пробуждение им. Л. А. Кассиля), «Полет» (СОШ с. Шумейка им. М. П. Дергилева), «Дроны КР» (СОШ с. Красный Яр).