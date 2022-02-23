«Профессионалы экспорта» помогут саратовским компаниям в решении экспортных задач

просмотров: 345

С помощью сервиса можно найти квалифицированных специалистов для российских компаний, которые уже продают свои товары за границу или только планируют начать это делать.Эксперты предоставляют логистические и юридические услуги, а также помогают выйти на маркетплейсы и найти новых покупателей. Система отличается контролем качества и автоматизированным процессом получения услуг и предложений.У компании есть возможность самостоятельно выбирать исполнителя задачи, контролировать процесс оказания услуги и взаимодействовать с профессионалом напрямую.Для каждой задачи разработан стандарт, в котором определены объем работ, этапы и правила ее оказания, ведется постоянный контроль оказания услуг на платформе сотрудниками Российского экспортного центра.Сервис доступен по ссылке: https://myexport.exportcenter.ru/exporter/.Справочно:Цифровая платформа «Мой экспорт» создана в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и призвана обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.