23 февраля приобрести единые социальные проездные билеты в Саратове можно будет в 18 пунктах реализации
Министерство труда и социальной защиты области информирует, что 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества станет выходным днем для всех отделений почтовой связи УФПС Саратовской области, кроме отделений первого класса с круглосуточным режимом работы. Выходным днем 23 февраля станет и для пунктов продажи МУПП «СГЭТ».
Работать 23 февраля будут пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис», за исключением пункта, расположенного на улице Буровая.
Напомним, что реализация проездных билетов на март 2022 года завершается 4 марта.
При посещении пунктов реализации проездных билетов рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.