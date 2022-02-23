23 Февраля 2022 СРЕДА
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15:24 | 22 февраля
23 февраля приобрести единые социальные проездные билеты в Саратове можно будет в 18 пунктах реализации
14:30 | 22 февраля
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23 февраля приобрести единые социальные проездные билеты в Саратове можно будет в 18 пунктах реализации

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Министерство труда и социальной защиты области информирует, что 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества станет выходным днем для всех отделений почтовой связи УФПС Саратовской области, кроме отделений первого класса с круглосуточным режимом работы. Выходным днем 23 февраля станет и для пунктов продажи МУПП «СГЭТ».

Работать 23 февраля будут пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис», за исключением пункта, расположенного на улице Буровая.

Напомним, что реализация проездных билетов на март 2022 года завершается 4 марта.

При посещении пунктов реализации проездных билетов рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.