23 февраля приобрести единые социальные проездные билеты в Саратове можно будет в 18 пунктах реализации

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Работать 23 февраля будут пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис», за исключением пункта, расположенного на улице Буровая.Напомним, что реализация проездных билетов на март 2022 года завершается 4 марта.При посещении пунктов реализации проездных билетов рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.