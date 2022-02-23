За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда на 10%

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Основным видом деятельности предприятия является производство, продажа, монтаж и обслуживание холодильного и технологического оборудования.ООО «Ресурс комплект сервис» стало участником нацпроекта в июле 2021 года. Работа по повышению производственных показателей осуществляли эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области.В качестве «пилотного» потока был выбран цех по производству холодильных централей, на котором удалось достигнуть значительных результатов.Так, в результате внедрения инструментов бережливого производства время протекания процесса было сокращено в 4 раза, снижено незавершенное производство в потоке с 6 до 5 единиц продукции, увеличена выработка.Еще одним мероприятием по повышению производительности труда на пилотном участке стало повышение точности планирования. При поддержке экспертов был разработан реестр проектов и закреплена ответственность за своевременную актуализацию информации, организовано планирование отгрузки готовой продукции потребителю.По итогам шести месяцев работы удалось повысить выработку на 30% в сутки, время протекания процесса снизить более чем в два раза и сократить запасы в потоке в 2 раза.Помимо этого, 15 сотрудников вошли в рабочую группу проекта и освоили методики повышения эффективности процессов производства. Также был сертифицирован инструктор по бережливому производству для дальнейшего развития производственной системы предприятия.«К открытию проекта я отнёсся скептически, думал, что будет много теоретической информации далекой от практики. Но по мере изучения процессов я понял, что бережливое производство - это реальный, действенный инструмент, которым можно улучшить, а в дальнейшем и преумножить экономические и финансовые показатели компании. Спасибо команде Регионального центра компетенций за слаженную и продуктивную работу», – поделился мнением технический директор ООО «Ресурс комплект сервис» Вадим Евпак.В рамках нацпроекта на предприятии продолжится работа по внедрению инструментов бережливого производства. Так, до 2023 года планируется реализация еще трех самостоятельных проектов по оптимизации процессов на предприятии, направленных на повышение показателей производительности труда.