Участники ЕГЭ-2022 определились с выбором предметов

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В Саратовкой области ЕГЭ в 2022 году намерены сдавать более 10,5 тысяч человек, в том числе 9671 выпускник текущего года и 835 выпускников прошлых лет.Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку – это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, его результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки. В Саратовской области сдавать ЕГЭ по русскому языку планирует 9929 человек, а в целом по России – 701 тысяча участников.Второй обязательный для получения аттестата предмет, математика, в 2022 году вновь проводится на базовом и профильном уровнях. В регионе профильную математику выбрали 4943 человека, базовую математику – 4886 человек.Самым популярным предметом по выбору, как по России, так и по области, остается обществознание, его в регионе планируют сдавать более 5,5 тысяч человек. На ЕГЭ по биологии зарегистрировался 2121 человек, выбрали физику 2088 человек.Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году планируют сдавать – 1774 человека, что на 548 человек больше в сравнении с 2021 годом. Историю планируют сдавать 1988 человек, химию – 1307 человек, литературу – 676 человек, географию – 505 человек.Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать 979 человек. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 23 человека, французскому – 13 человек, китайскому – 1 человек.ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).Для проведения досрочного периода создан один пункт проведения экзаменов в региональном центре оценки качества образования. Для проведения основного периода определены 63 пункта проведения экзаменов в общеобразовательных организациях области.