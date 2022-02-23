На трассе на Казахстан возобновлено движение автотранспорта
В Саратовкой области 22 февраля возобновляется движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки - граница с республикой Казахстан.
В связи с улучшением погодных условий и открытием государственной границы республики Казахстан движение на федеральной магистрали открыто с 8:00, информирует ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».
Накануне, 21 февраля, с 21:00 были введены временные ограничения из-за тумана (видимость 50 м) на приграничном участке трассы км 583+000 – км 597+000.