На трассе на Казахстан возобновлено движение автотранспорта

просмотров: 458

В связи с улучшением погодных условий и открытием государственной границы республики Казахстан движение на федеральной магистрали открыто с 8:00, информирует ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».Накануне, 21 февраля, с 21:00 были введены временные ограничения из-за тумана (видимость 50 м) на приграничном участке трассы км 583+000 – км 597+000.