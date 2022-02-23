23 Февраля 2022 СРЕДА
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Сегодня мы все проходим тест на человеколюбие
20:53 | 22 февраля
В Саратове стартовал кубок России по прыжкам в воду
20:50 | 22 февраля
Прибывшие в Саратовскую область жители ЛНР и ДНР находятся под постоянным медицинским наблюдением
17:00 | 22 февраля
В Энгельсском районе прошли соревнования по управлению дронами
16:12 | 22 февраля
«Профессионалы экспорта» помогут саратовским компаниям в решении экспортных задач
15:24 | 22 февраля
23 февраля приобрести единые социальные проездные билеты в Саратове можно будет в 18 пунктах реализации
14:30 | 22 февраля
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2021 году направлено около четырех миллиардов рублей
13:34 | 22 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда на 10%
12:39 | 22 февраля
Участники ЕГЭ-2022 определились с выбором предметов
11:45 | 22 февраля
На трассе на Казахстан возобновлено движение автотранспорта
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На трассе на Казахстан возобновлено движение автотранспорта

Новости


В Саратовкой области 22 февраля возобновляется движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки - граница с республикой Казахстан.

В связи с улучшением погодных условий и открытием государственной границы республики Казахстан движение на федеральной магистрали открыто с 8:00, информирует ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Накануне, 21 февраля, с 21:00 были введены временные ограничения из-за тумана (видимость 50 м) на приграничном участке трассы км 583+000 – км 597+000.