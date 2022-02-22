В 2022 году объем трансфертов местным бюджетам увеличится

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«На 2022 год основные виды поддержки местным бюджетам сохранятся, в том числе будет продолжено оказание финансовой помощи местным бюджетам на обеспечение достигнутого в рамках Указов повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд рублей. Увеличились субвенции на финансовое обеспечение школ и детских садов – на 1,1 млрд рублей, общий объем составит 21,2 млрд рублей. Их рост обусловлен повышением заработной платы работников общеобразовательных и дошкольных учреждений», – рассказала исполняющий обязанности министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.На реализацию программы поддержки местных инициатив заложено 140 млн рублей, это на 20 млн рублей больше, чем в 2021 году.Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 3,5 млрд рублей. В соответствии с бюджетным законодательством с муниципальными образованиями, получающими дотации за счет средств областного бюджета, заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.«Январскими поправками объем межбюджетных трансфертов увеличен на 2,7 млрд рублей. Таким образом их совокупный объем составит в текущем году 41,8 млрд рублей. И это неокончательная сумма», – добавила руководитель регионального министерства финансов.