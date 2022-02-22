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В 2022 году объем трансфертов местным бюджетам увеличится

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В 2021 году перечисления местным бюджетам превысили 44 млрд рублей. В течение года объем поддержки муниципальным образованиям области увеличился на 11,2 млрд рублей относительно первоначально утвержденного объема, в том числе за счет областных средств – на 3,5 млрд рублей.

«На 2022 год основные виды поддержки местным бюджетам сохранятся, в том числе будет продолжено оказание финансовой помощи местным бюджетам на обеспечение достигнутого в рамках Указов повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд рублей. Увеличились субвенции на финансовое обеспечение школ и детских садов – на 1,1 млрд рублей, общий объем составит 21,2 млрд рублей. Их рост обусловлен повышением заработной платы работников общеобразовательных и дошкольных учреждений», – рассказала исполняющий обязанности министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

На реализацию программы поддержки местных инициатив заложено 140 млн рублей, это на 20 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 3,5 млрд рублей. В соответствии с бюджетным законодательством с муниципальными образованиями, получающими дотации за счет средств областного бюджета, заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

«Январскими поправками объем межбюджетных трансфертов увеличен на 2,7 млрд рублей. Таким образом их совокупный объем составит в текущем году 41,8 млрд рублей. И это неокончательная сумма», – добавила руководитель регионального министерства финансов.