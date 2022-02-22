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Шестнадцать школ искусств области получат в этом году музыкальные инструменты и оборудование на 55,8 миллиона рублей

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В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» 16 детских школ искусств Саратовской области получат музыкальные инструменты и оборудование на сумму 55,8 млн рублей.

В 2021 году за счет средств областного бюджета на 26 млн рублей для государственных детских школ искусств приобретены мебель, компьютеры и оргтехника, установлены системы видеонаблюдения, проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия.

В конце 2021 и начале этого года в государственные и муниципальные школы региона поступили 24 набора ударных инструментов (72 единицы) и 16 пианино. Ожидается еще 6 комплектов духовых инструментов (22 единицы) и 30 фортепиано.

Учитывая состояние материальной базы школ и передачу их на областной уровень, данная работа будет вестись и в дальнейшем. В прошедшем году 36 муниципальных школ искусств переведены на региональный уровень. В 2023 году планируются к передаче в государственную собственность еще 17 школ из Духовницкого, Питерского, Перелюбского, Федоровского, Воскресенского, Балтайского и Энгельсского районов.

Региональные школы искусств теперь не только обучают и воспитывают детей с активным творческим потенциалом, но и становятся центрами предпрофессиональной подготовки будущих специалистов.

- В Саратовской области в рамках национального проекта «Культура» продолжается работа по оснащению образовательных организаций музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, - отметила и.о. министра культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В 2022 году 16 детских школ искусств из 14 районов области получат музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на общую сумму 55,8 млн рублей. Благодаря обновлению и увеличению фонда музыкальных инструментов в образовательный процесс вводятся новые учебные предметы, увеличивается контингент школ. Национальный проект помогает нам не только решать актуальные вопросы деятельности отраслевых учреждений, но и в целом развивать культурную среду в регионе. Поэтому особенно важно, что финансирование приходит в том числе в малые города и сёла.