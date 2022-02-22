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99,5% обучающихся успешно справились с заданиями итогового собеседования и получили «зачет»

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99,5% девятиклассников региона успешно справились с заданиями итогового устного собеседования по русскому языку и получили «зачет».

Для обучающихся, получивших «незачет», не явившихся на итоговое собеседование или не завершивших его по уважительной причине, определены дополнительные сроки - 9 марта и 16 мая 2022 года.

Напомним, собеседование является условием допуска к ГИА-9.

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков устной спонтанной речи. На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15-16 минут. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды могли воспользоваться своим правом увеличения продолжительности выполнения заданий до 45-46 минут. Места проведения итогового собеседования – школы.

Итоговое собеседование по русскому языку прошло в штатном порядке с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением всех санитарных требований (масочный режим для лиц, привлекаемых к организации и проведению собеседования, социальная дистанция при перемещении участников не менее 1,5 метров, термометрия, обработка рук, обеззараживание воздуха).

Участникам итогового собеседования было предложено 4 задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. Оценивание заданий осуществлялось экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям. Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». Общее количество баллов за выполнение всей работы, которое мог набрать обучающийся – 20 баллов. Участник итогового собеседования получал зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.