22 Февраля 2022 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 21 февраля
Шестнадцать школ искусств области получат в этом году музыкальные инструменты и оборудование на 55,8 миллиона рублей
16:09 | 21 февраля
В 2022 году объем трансфертов местным бюджетам увеличится
15:16 | 21 февраля
99,5% обучающихся успешно справились с заданиями итогового собеседования и получили «зачет»
14:23 | 21 февраля
Прославленное Саратовское Боголюбовское училище готовится отметить свое 125-летие
13:25 | 21 февраля
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
12:27 | 21 февраля
Фонд президентских грантов выделил 15 млн рублей на развитие гражданского общества Саратовской области
11:33 | 21 февраля
Порядка пятисот единиц спецтехники вышло на уборку улично-дорожной сети области
10:39 | 21 февраля
Саратовцы могут поставить на открытки праздничный штемпель «День защитника Отечества»
09:46 | 21 февраля
В Саратовской области начали сбор помощи для жителей Донбасса
09:01 | 21 февраля
Лыжня России-2022: В Саратове наградили победителей и призеров онлайн-соревнований
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Прославленное Саратовское Боголюбовское училище готовится отметить свое 125-летие

Новости


В 2022 году исполняется 125 лет со дня основания Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова.

Саратовское художественное училище основано 23 февраля 1897 года как Боголюбовское рисовальное училище. Из его стен вышли известные художники П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, Н.Н. Жуков, А.П. Кибальников, Б.М. Неменский, И.В. Севастьянов, А.В. Учаев, Л.Н. Головницкий, А.И. Бородин, С.Г. Сахаров, В.О. Фомичев и многие другие. Среди педагогов в разные годы было немало значительных мастеров отечественного искусства: В.В. Коновалов, А.О. Никулин, П.С. Уткин, А.И. Савинов, Б.В. Миловидов.

В настоящее время училище осуществляет обучение по специальностям «Живопись», «Скульптура», «Дизайн». Выпускники училища составляют основу Саратовской областной организации «Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», работают в разных регионах нашей страны и за рубежом. Их произведения хранятся во многих музеях, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею, а также в картинных галереях и частных коллекциях.

В рамках мероприятий юбилейного года запланирован цикл выставочных проектов. Одним из самых ярких и значимых является художественная выставка «Дело Боголююбова живет. Училищу 125 лет», на которой будут представлены работы преподавателей и выпускников училища разных лет. Открытие выставки состоится 25 февраля в 16.00 в выставочных залах училища.

Выставка будет экспонироваться с 25 февраля по 25 марта 2022 года.