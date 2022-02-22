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Фонд президентских грантов выделил 15 млн рублей на развитие гражданского общества Саратовской области

Новости


Фонд президентских грантов выделил 15 млн рублей Саратовской области. Эти средства пойдут на поддержку некоммерческих организаций региона в виде грантов.

Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества утвержден приказ о предоставлении министерству внутренней политики общественных отношений Саратовской области гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.

Выделенные средства гранта в размере 15 млн рублей дополнят имеющиеся ресурсы областного бюджета в размере 15 млн рублей. Общий грантовый фонд в 2022 году составит 30 млн рублей.

Начало регионального конкурса в электронном виде по распределению грантов запланировано на апрель 2022 года на электронной площадке Саратов.мояроссия.рф.

Напоминаем, что с 2012 года по инициативе Губернатора области Валерия Радаева на территории Саратовской области реализуется областной конкурс грантов для некоммерческих неправительственных организаций.
За данный период времени было подано более 900 социальных проектов некоммерческих организаций, из них поддержано свыше 400 проектов на общую сумму более 100 млн. рублей.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области
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