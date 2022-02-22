Порядка пятисот единиц спецтехники вышло на уборку улично-дорожной сети области

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По данным на 7 утра 21 февраля проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.Уборка проезжей части дорог и тротуаров велась и в населенных пунктах региона. В ночь на понедельник к расчистке привлекли 140 ед.спецтехники и 100 рабочих дорожно-коммунальных служб.На федеральных трассах работало 224 ед.спецтехники и 224 рабочих. По данным на 8:00 состояние проезжей части дорог удовлетворительное, проезд обеспечен.Уборка и обработка противогололедными материалами улично-дорожной сети будет продолжена и в дневное время.