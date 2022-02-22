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Порядка пятисот единиц спецтехники вышло на уборку улично-дорожной сети области

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В 11 районах Саратовской области шли осадки: снег, низовая метель, морось и дождь. На механизированную уборку дорог регионального значения вышло 119 единицы спецтехники. Например, в Балашовском районе работало 10 ед.спецтехники, в Вольском – 8, в Балтайском и Новоузенском – по 7, на транзитных маршрутах Саратова – 16.

По данным на 7 утра 21 февраля проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

Уборка проезжей части дорог и тротуаров велась и в населенных пунктах региона. В ночь на понедельник к расчистке привлекли 140 ед.спецтехники и 100 рабочих дорожно-коммунальных служб.

На федеральных трассах работало 224 ед.спецтехники и 224 рабочих. По данным на 8:00 состояние проезжей части дорог удовлетворительное, проезд обеспечен.

Уборка и обработка противогололедными материалами улично-дорожной сети будет продолжена и в дневное время.