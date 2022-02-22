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Саратовцы могут поставить на открытки праздничный штемпель «День защитника Отечества»

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В здании главпочтамта жители и гости Саратова смогут не только приобрести праздничные открытки, но и поставить на почтовую продукцию особый штемпель, изготовленный к 23 февраля.

На штемпеле с надписью «День защитника Отечества» изображены знаки славы – георгиевская лента и лавровый венок. Оттиск также содержит название отделения связи, в котором проходит гашение, – «Саратов. 410000».

Поставить оттиск памятного штемпеля можно до 26 февраля в здании Саратовского главпочтамта по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 80.

Необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников) и масочный режим.