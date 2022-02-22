22 Февраля 2022 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 21 февраля
Шестнадцать школ искусств области получат в этом году музыкальные инструменты и оборудование на 55,8 миллиона рублей
16:09 | 21 февраля
В 2022 году объем трансфертов местным бюджетам увеличится
15:16 | 21 февраля
99,5% обучающихся успешно справились с заданиями итогового собеседования и получили «зачет»
14:23 | 21 февраля
Прославленное Саратовское Боголюбовское училище готовится отметить свое 125-летие
13:25 | 21 февраля
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
12:27 | 21 февраля
Фонд президентских грантов выделил 15 млн рублей на развитие гражданского общества Саратовской области
11:33 | 21 февраля
Порядка пятисот единиц спецтехники вышло на уборку улично-дорожной сети области
10:39 | 21 февраля
Саратовцы могут поставить на открытки праздничный штемпель «День защитника Отечества»
09:46 | 21 февраля
В Саратовской области начали сбор помощи для жителей Донбасса
09:01 | 21 февраля
Лыжня России-2022: В Саратове наградили победителей и призеров онлайн-соревнований
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области начали сбор помощи для жителей Донбасса

Новости


В Саратовской области начали сбор помощи для жителей Донбасса.

"На русском Донбассе опять неспокойно. Пока мы живём мирной жизнью местные жители вынуждены покидать свои дома. В России давно привыкли чужую боль чувствовать, как свою. Именно поэтому уже 20 регионов страны объявили о готовности принять беженцев, среди которых много женщин и детей. В Саратовской области готовятся к приему и размещению наших соотечественников, вынужденных временно покинуть ДНР и ЛНР.
Я хорошо помню, будучи организатором гуманитарной помощи Македонии во время войны на Балканах, как на время боевых действий Саратовская область предложила забрать к себе тысячи детей. Как одна многодетная мама пришла тогда к губернатору и сказала, у меня своих шестеро и ещё шестерых на это время готова взять к себе. Выстраивая историческую параллель, стоит сказать, что в годы Второй мировой войны Саратовская область принимала у себя детей Испании и Белоруссии. Сотни тысяч беженцев нашли тогда кров и участие у жителей региона. Хорошо помню, как много лет назад общественная палата уже собирала гуманитарную помощь для Донбасса, как совсем недавно тысячи людей откликнулись помочь врачам "красной зоны". Наверное, поддержать людей и проявить сострадание к чужой беде, это в крови у нашего народа.
Волонтёры уже начали сбор помощи для жителей Донбасса. Общественная палата области присоединяется и просит всех неравнодушных жителей региона помочь в сборе тёплых вещей и товаров первой необходимости в специально организованных пунктах приема", - обратился к землякам Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.