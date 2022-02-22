В Саратовской области начали сбор помощи для жителей Донбасса.

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"На русском Донбассе опять неспокойно. Пока мы живём мирной жизнью местные жители вынуждены покидать свои дома. В России давно привыкли чужую боль чувствовать, как свою. Именно поэтому уже 20 регионов страны объявили о готовности принять беженцев, среди которых много женщин и детей. В Саратовской области готовятся к приему и размещению наших соотечественников, вынужденных временно покинуть ДНР и ЛНР.Я хорошо помню, будучи организатором гуманитарной помощи Македонии во время войны на Балканах, как на время боевых действий Саратовская область предложила забрать к себе тысячи детей. Как одна многодетная мама пришла тогда к губернатору и сказала, у меня своих шестеро и ещё шестерых на это время готова взять к себе. Выстраивая историческую параллель, стоит сказать, что в годы Второй мировой войны Саратовская область принимала у себя детей Испании и Белоруссии. Сотни тысяч беженцев нашли тогда кров и участие у жителей региона. Хорошо помню, как много лет назад общественная палата уже собирала гуманитарную помощь для Донбасса, как совсем недавно тысячи людей откликнулись помочь врачам "красной зоны". Наверное, поддержать людей и проявить сострадание к чужой беде, это в крови у нашего народа.Волонтёры уже начали сбор помощи для жителей Донбасса. Общественная палата области присоединяется и просит всех неравнодушных жителей региона помочь в сборе тёплых вещей и товаров первой необходимости в специально организованных пунктах приема", - обратился к землякам Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.